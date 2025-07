Guerra in Medio Oriente: il governo italiano deve agire ora

Il conflitto tra Israele e Gaza continua a provocare gravi preoccupazioni internazionali. La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha dichiarato che il governo di Netanyahu sembra perseguire l’obiettivo di annientare la popolazione di Gaza per garantire un’occupazione totale della Palestina. Le dichiarazioni del Ministro Eliyahu, che ha fatto appello a “spazzare via” Gaza e i suoi abitanti, hanno destato sconcerto, con Schlein che ha evidenziato come l’emergenza umanitaria stia causando ogni giorno la morte di palestinesi, inclusi bambini.

La Schlein ha sollecitato il governo italiano a non limitarsi a parole, ma a compiere azioni concrete, come il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina, la sospensione del commercio di armi con Israele e la revisione degli accordi di associazione tra l’Unione Europea e Israele. Ha avvertito che l’Italia non deve diventare complice di crimini contro l’umanità. La situazione attuale a Gaza richiede un intervento decisivo e la comunità internazionale è chiamata a rispondere con urgenza e responsabilità.