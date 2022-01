Da quando lo scorso giugno Britney Spears ha testimoniato in tribunale sappiamo quello che si nascondeva dietro le foto ricordo e i video di famiglia creati appositamente per i social. A quanto pare i rapporti tra la principessa del pop e i suoi familiari erano pessimi da molti anni, soprattutto quelli con il padre Jamie e la sorella Jamie Lynn. Dopo diverse frecciatine e anche delle chiare accuse, ieri la cantante di Gimme More ha deciso di defolloware sua sorella. A poche ore da Britney, anche la madre Lynne ha smesso di seguire la figlia minore. Altro che i Kardashian, sugli Spears potrebbero fare un reality con decine di stagioni!

Britney Spears ha smesso di seguire sua sorella Jamie Lynn Spears su Instagram. pic.twitter.com/hdqRrzNzap — Britney Spears News Italia ꕥ (@BSNewsItalia) January 2, 2022

Britney contro sua sorella Jamie Lynn.

“Non mi piace che mia sorella si sia presentata a degli awards e abbia cantato le MIE CANZONI! Questo cosiddetto sistema di supporto mi ha ferito profondamente! Questa conservatorship ha ucciso i miei sogni. Non dimenticarti mai di chi ti ha ignorato quando avevi bisogno e di chi ti ha aiutato prima anche che lo chiedessi. Non c’è niente di peggio di quando le persone più vicine a te che non si sono mai presentate per te, pubblicano cose riguardo alla tua situazione qualunque essa sia e parlano del supporto che secondo loro ti danno. Avete forse allungato una mano verso di me quando stavo annegando? Di nuovo, no! Quindi se stai leggendo questo e sai chi sei… sappi che tu hai il coraggio di dire qualcosa sulla mia situazione solo per salvarti la faccia pubblicamente! Se pubblicherai qualcosa, per favore, smettila di fare la persona per bene quando sei così lontano dall’essere per bene, non è nemmeno divertente questa farsa”.

Jamie Lynn Spears, lo sfogo dello scorso ottobre.