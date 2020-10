C’era una volta Streghe, la serie tv andata in onda dal 1998 al 2006 con Shannen Doherty, Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Rose McGowan ed ora c’è Streghe, il reboot ispirato alla serie originale con Melonie Diaz, Madeleine Mantock e Sarah Jeffery, in onda dal 2018.

Le vecchie “Streghe” tuttavia non sembrerebbero granché apprezzare le nuove “Streghe” dato che due attrici della prima serie hanno aspramente criticato il reboot. A farlo è stata Rose McGowan (che interpretava Paige) su Instagram, deridendo apertamente l’operato delle sue colleghe.

A queste parole, dette in video, Holly Marie Combs (che interpretava Piper) ha risposto con una risata, supportando quanto detto.

Il video incriminato è stato preso da Sarah Jeffery (che nel reboot di Streghe interpreta Maggie) ed ha così commentato:

1/2 You know, I saw this earlier and I refrained from saying anything. I thought, better to just let them shout into the abyss. But I do want to say, I find it sad and quite frankly pathetic to see grown women behaving this way. https://t.co/MuyZCZjbCp

— Sarah Jeffery (@sarahjeffery) October 13, 2020