Guerra allo Streaming Pirata: Rischi e Conseguenze in Italia

Il sito Streaming Community, noto per la visione illegale di film e serie TV, è stato al centro di una vasta operazione antipirateria che ha portato all’oscuramento dei contenuti e al tracciamento di oltre 500.000 utenti. Le autorità non si limitano più a blocchi temporanei, ma stanno mirando direttamente agli amministratori del sito, avvertendo la community di un imminente pericolo.

In passato, il sito eludeva le operazioni di controllo cambiando dominio, ma questa strategia risulta ora inefficace. Le Forze dell’Ordine hanno avviato un’azione mirata anche contro i gestori, segno di un cambiamento nelle politiche del contrasto alla pirateria digitale. Gli utenti, recentemente, hanno ricevuto avvisi che informano della registrazione del loro indirizzo IP, generando allerta tra gli stessi.

Il Piracy Shield, strumento promosso da Agcom per combattere il fenomeno, è ancora in fase di attivazione, ma il sistema di bloccaggio rapido già in uso per eventi sportivi potrebbe estendersi ad altri contenuti, consentendo l’oscuramento di portali in meno di 30 minuti. Nell’ultimo periodo, sono state emesse oltre 2.200 multe di 154 euro ciascuna ai fruitori di streaming pirata, con la possibilità di sanzioni penali fino a 5.000 euro per recidiva.

L’operazione della Guardia di Finanza segna un’evoluzione nelle misure contro la pirateria in Italia, che ora si allinea a normative più severe già in atto in altri Paesi europei. Ciò implica che il rischio di sanzioni per chi utilizza siti pirata sta aumentando, rendendo la visione di contenuti illegali sempre più rischiosa.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: tecnologia.libero.it