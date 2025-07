Guerra a Gaza, Schlein chiede all’Italia di agire subito

Il conflitto in Medio Oriente continua a destare preoccupazione internazionale, con importanti sviluppi riguardanti la situazione a Gaza. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha denunciato le recenti dichiarazioni di un ministro del governo israeliano, che, a suo avviso, avrebbero rivelato un piano volto all’eliminazione della popolazione di Gaza attraverso bombardamenti e privazioni alimentari.

Schlein ha chiesto al governo italiano, guidato da Giorgia Meloni, di adottare misure immediate, tra cui il riconoscimento dello stato di Palestina, un embargo totale sulle armi destinate a Israele e la sospensione degli accordi attualmente in vigore con Tel Aviv. Con queste affermazioni, la leader del PD ha sottolineato la necessità di opporsi a quelle che considera violazioni dei diritti umani e ha invitato l’Italia a non essere complice di tali azioni.

La situazione a Gaza continua a essere critica, e le dichiarazioni di Schlein potrebbero influenzare il dibattito politico nazionale sui rapporti tra Italia e Israele.