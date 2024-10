Guendouzi a rischio contro la Juventus

In casa Lazio, l’attenzione è rivolta alle condizioni di Mattéo Guendouzi, il centrocampista francese. Guendouzi ha subito una contusione al mignolo del piede durante il match contro il Belgio, e la sua disponibilità per la partita di campionato contro la Juventus è ora in forte dubbio.

Tuttavia, gli esami strumentali effettuati nella mattinata hanno escluso la possibilità di una frattura, portando un sospiro di sollievo sia al giocatore che allo staff tecnico. Nonostante il referto rassicurante, Guendouzi continua a manifestare dolore e presenta un gonfiore evidente al dito. Nella rifinitura, il calciatore cercherà di fare il possibile per forzare un rientro anticipato. La decisione definitiva riguardo alla sua convocazione sarà presa dal mister Baroni, che, assieme allo staff medico, valuterà attentamente la situazione e le possibilità di impiego del giocatore contro la Juventus sabato sera all’Allianz Stadium.

La Lazio sta preparando la partita contro i bianconeri in un contesto di grande attesa e tensione, e la presenza di Guendouzi sarebbe fondamentale per il centrocampo. La sua esperienza e le sue qualità tecniche potrebbero risultare determinanti nel corso della sfida, considerando anche l’importanza del match per la classifica di entrambe le squadre in questo momento del campionato.

Il club biancoceleste continua a monitorare con attenzione il recupero del suo centrocampista, sperando di ricevere notizie positive nelle prossime ore. I fan della Lazio attendono con ansia gli aggiornamenti sulla condizione di Guendouzi e le sue possibilità di essere in campo.

In sintesi, la situazione di Guendouzi resta incerta ma le notizie sui test medici sono confortanti. L’allenatore e il suo staff valuteranno attentamente il suo stato fisico prima di prendere una decisione finale. Il match contro la Juventus si preannuncia come una sfida cruciale per entrambe le squadre, e l’eventuale presenza di Guendouzi potrebbe rivelarsi fondamentale. La Lazio spera di avere il proprio centrocampista a disposizione per affrontare nel miglior modo possibile il temibile avversario.