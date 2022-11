Guendalina, un fiume in piena contro Antonella dopo la puntata del GF Vip: “La cattiveria che non avete sentito”

A tre anni dal suo ultimo ingresso nella casa del Grande Fratello, ieri sera Guendalina Tavassi ha fatto il suo comeback. L’influencer ha salutato suo fratello Edoardo e subito dopo ha avuto uno scontro infuocato con Antonella Fiordelisi. Le due se ne sono dette di tutti i colori.

Dopo la puntata Antonella si è sfogata con Edoardo Donnamaria: “Non penso proprio di aver parlato male con Guendalina. Lei mi ha offesa e se non devo piacere per questo preferisco uscire. Se al pubblico non piaccio meglio andarmene. Stasera sono passata per la strega. Io sono una persona vera ed istintiva purtroppo e spero si capisca. Guendalina è venuta qui per fare un brutto teatrino. Ma la gente non è scema. A lei non bastavano 5 minuti con il fratello, voleva anche avere il blocco con me. Quelli che seguono da casa sono intelligenti come me, non come quelli che entrano per attaccarmi. Ma ti rendi conto che in ogni puntata c’è qualcuno che mi attacca? Voi non vivete la mia stessa pressione. Io però dico quello che penso e non mi piacciono quelli che si tengono le cose dentro e non si espongono“.

“E fattela na risata in latino cara Tontonella. Comunque ho rivisto mio fratello, bellissimo, mi veniva da piangere, senza lacrime… Poi arriva quella che parla in latino. Ma dove pensava di stare? Che poi l’intelligenza è una cosa a lei lontana ed estranea, così come l’ironia. Lei è veramente stupida e pensare che me l’ha detto lei a me. Io ero partita anche soft e invece lei è partita con le offese. Quella è di uno spocchioso, presuntuoso e arrogante, finta saccente, perché poi non sa nulla.

Lei è presissima dai follower quindi le ho voluto dire una cattiveria. Sonia le ha detto che Oriana ha 2 milioni di follower e quindi io le ho fatto ‘Stai andando fortissima, adesso sono quasi 750.000 follower’. Lei non poteva dire nulla perché stava dicendo che non le fregava dei follower, però lei era morta e io ho goduto. Mi dispiace che Edo debba stare lì dentro con quell’arpia. Che poi ha detto che entrano persone di basso livello. Per adesso sono entrati il suo fidanzato e suo padre, pensa un po’ te”.