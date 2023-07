Guendalina Tavassi sul GF: “Ci hanno fatto fuori tutte”

Guendalina Tavassi avrebbe potuto partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello Vip (l’idea di averla in coppia con sua mamma o con sua figlia era reale), ma alla fine le cose sono cambiate. Pier Silvio Berlusconi dopo aver visto la scorsa edizione si è scioccato e ha chiesto un immediato cambio di rotta.

Una richiesta che ha fatto sporcandosi direttamente le mani, dato che per la prima volta si è intromesso nella scelta del cast dell’ottava edizione del Grande Fratello, chiedendone addirittura la rimozione dell’acronimo “Vip”. Ha bocciato Antonio Razzi, Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni e pare pure Justine Mattera. Così come anche ha chiuso le porte ad un ipotetico ritorno di Guendalina Tavassi.

“No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF”, ha confermato lei stessa, che nella Casa di Cinecittà in un universo parallelo a Trasholandia avrebbe ritrovato la sua compagna d’avventura isolana, Carmen Di Pietro.

“Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso” – ha continuato la Tavassi alludendo a Berlusconi, senza mai citarlo apertamente – “Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro. La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del GF si. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash”.