Guendalina Tavassi si è sposata a sorpresa, foto del matrimonio

Il Grande Fratello, L’Isola dei Famosi, Tale e Quale Show, Pomeriggio 5, Domenica Live e Live Non è la d’Urso, per anni abbiamo visto Guendalina Tavassi in numerosi programmi televisivi. Le cose sono cambiate da quando Barbara d’Urso ha lasciato Mediaset (ma già quando l’hanno trasferita nello ‘sgabuzzo’), l’opinionista lontana dalla tv però ha continuato a lavorare sui social, dove ha anche documentato la sua storia con Federico Perna.

Dopo due anni d’amore Federico e Guendalina Tavassi ieri pomeriggio si sono sposati. I due sono volati alle Maldive, dove hanno organizzato un matrimonio a sorpresa. La coppia ha condiviso le foto del ‘sì’ su Instagram.

Guendalina Tavassi e le confessioni fatte a Monica Setta e Barbara d’Urso..

“Io mangio tanto, mi piace mangiare, poco cucinare e quindi ero preoccupata di partire per L’Isola dei Famosi. Il dietologo mi ha prescritto questo farmaco. Ho fatto un errore perché ero ignorante. Purtroppo non è un farmaco dimagrante, ma è una cosa che danno ai diabetici.Dopo l’iniezione sono stata malissimo. Ho avuto giramenti di testa e non camminavo dritta. Ho smesso il farmaco, ma non sono stata bene, è stata una cosa gravissima. I miei si sono separati ed è stata una separazione brutta. Ho vissuto con mio papà e non è stato sempre semplice. Ero piccola, avevo sette anni quando ho scelto di vivere con mio padre e lui si è divertito molto, ha avuto tante mogli e storie. Sono cresciuta con una diffidenza verso gli uomini, avevo anche una bassa autostima, non mi fidavo di nessuno. Con Federico però tutto è cambiato”. “Come ho conosciuto il mio compagno? Ci conoscevamo di vista, quando si è lasciata ha iniziato a venire al mio ristorante e… da cosa nasce cosa. Tutto è nato in modo molto naturale e adesso con lui sto benissimo è il mio amore”.