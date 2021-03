Guendalina Tavassi si è lasciata dal marito.

A darne l’annuncio è stata proprio l’ex gieffina via Instagram sottolineando come sia separata in casa ormai da mesi, ma nonostante tutto è rimasta in buoni rapporti con Umberto D’Aponte, aka, #NoCorna.

“Vi chiedo solo di evitare di scrivere ed insinuare su situazioni inesistenti” – ha scritto Guendalina Tavassi su Instagram, che ha poi aggiunto – “Vi chiedo di avere un minimo di tatto e sensibilità su questa vicenda, vorrei solo serenità per i miei figli e per la mia famiglia. Umberto è il padre dei miei figli, la persona più importante della nostra vita, ci vogliamo un bene smisurato e viviamo in armonia per l’amore dei nostri bambini”.

E ancora:

“Siamo separati in casa da mesi, e che questo fatto sia rimasto privato finora è la prova del raggiunto equilibrio familiare, un sentimento può mutare nella forma ma rimanere buono nella sostanza, soprattutto quando ci sono di mezzo i figli”.

Guendalina Tavassi ha poi aggiunto che non c’è nessun attrito fra loro, ma che anzi, continuano a volersi bene.

Lei ha parlato di separazione ormai che dura da “mesi”, ma giusto un mese fa hanno pubblicato insieme un romantico post di San Valentino che non lasciava presagire nulla, così come sono sembrati molto affiatati lo scorso novembre, quando la Tavassi è stata vittima di un hacker che è entrato nell’iCloud del marito ed ha divulgato in rete alcuni suoi video privati.

Guendalina Tavassi e Umberto D’Aponte stavano insieme da anni ed hanno due figli, Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016.

Guendalina e Umberto, il post di San Valentino