Guendalina Tavassi: Scopriamo Chi È Federico Perna, Il Suo Marito

Guendalina Tavassi, nata a Roma il 1° gennaio 1986, ha guadagnato notorietà nel 2010 grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. Dopo il reality, ha costruito una carriera in televisione come opinionista in programmi come Pomeriggio Cinque e Domenica Live, e ha partecipato a diversi show, tra cui l’Isola dei Famosi e Tale e quale show. Recentemente, ha condiviso il palco del Grande Fratello Vip con suo fratello Edoardo. Nella sua vita privata, Guendalina è madre di tre figli: Gaia, Chloe e Salvatore, e attualmente è legata a Federico Perna.

Federico, nato nel 1995, è lontano dal mondo dello spettacolo. Prima di conoscere Guendalina nell’estate del 2021, lavorava in un rinomato locale di sushi e cibi esotici a Roma. Attualmente, è un manager nel settore della ristorazione. La loro relazione è diventata pubblica e ha attirato l’attenzione anche sui social, dove condividono momenti quotidiani e divertenti. Nel corso dell’estate scorsa, Federico ha sorpreso Guendalina organizzando un matrimonio simbolico alle Maldive, una cerimonia in spiaggia scelta da lui, che ha lasciato Guendalina profondamente commossa. Ora, i due aspettano un matrimoni ‘ufficiale’ in Italia.

Guendalina ha trovato in Federico un amore solido dopo una fase difficile della sua vita, segnata da violenze subite dall’ex compagno, Umberto D’Aponte, padre dei suoi figli, che è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.

In una recente intervista a Le Iene, la coppia ha anche parlato della loro intimità, rivelando dettagli piccanti come la frequenza dei loro rapporti, circa 28 a settimana, e condividendo ricordi divertenti, tra cui un incontro in treno. Federico ha descritto Guendalina come “insaziabile” a letto, aggiungendo che l’unica volta in cui le cose non sono andate come previsto è stata a causa di una febbre alta.

In sintesi, Guendalina Tavassi e Federico Perna sembrano formare una coppia affiatata e felice, segnata da un nuovo inizio dopo periodi difficili e pronta a costruire una vita insieme.