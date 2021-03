Guendalina Tavassi qualche giorno fa ha annunciato di essersi separata dal marito. Umberto D’Aponte in una serie di storie ha rivelato di amare ancora sua moglie ed ha aggiunto che le chiederà scusa e cercherà di farsi perdonare. I fan della coppia hanno sperato così in un ritorno, che però non c’è stato, oggi l’ex gieffina ha chiarito che la sua decisione è definitiva. Guenda ha detto che non dormiva da tempo con il compagno, per un episodio in particolare che non è riuscita a perdonare.

“A chi continua a scrivere cavolate, voglio chiarire ulteriormente alcuni concetti. Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme, si faceva quello che fanno tutte le coppie (non devo entrare nei dettagli vero?), si alimentava il rapporto con i video di cui tanto si è parlato. E pensate che mica ci sono stati solo quelli… tanti altri fortunatamente sono stati cancellati in tempo.

Ci abbiamo riprovato fino a pochissimo tempo fa (vedi San Valentino) ma non dormivamo più insieme a causa di un episodio che non ho mandato giù. – continua Guendalina Tavassi – La vita di ogni coppia è fatta di alti e bassi, si litiga e si fa pace! Ma ad un certo punto, se alcune situazioni perseverano si prende anche una decisione definitiva! Perché si è stanchi e perché la vita è una e bisogna cercare di essere più sereni possibili. – riporta biccy – Se non ve ne avevamo mai parlato fino ad ora era perché comunque tra alti e bassi si provava a continuare assieme e quindi non era una cosa definitiva. Non metto in dubbio l’amore che Umberto prova per me ma ho bisogno ora di pensare alla mia serenità e a quella dei nostri figli. Lo so che capirete!

Ragazzi. Scusate .Cosa non vi e’ chiaro del fatto che mi sia separata, prima di scrivere cavolate del tipo ‘tornaci insieme. Perdonalo etc.. Ragionate. Avrò i miei motivi per aver fatto questa scelta. Mi chiedete sempre “dove sta. Cosa fa…”. Mi dite addirittura di tornarci perché senza di lui non faccio ridere. Sono successi episodi che ho perdonato. Ma arrivi ad un punto che perdi fiducia. Stima e tante altre cose. Come padre e’ perfetto. Come amico è straordinario. Come complice altrettanto ma per il resto. Per quanto mi riguarda . Non ci troviamo, è rimasto a casa quindi è ovvio che lo vedrete. Ci parliamo. Salutiamo . Mangiamo assieme e gestiamo i nostri figli in serenità. Come e giusto che sia per loro, detto questo se dovete rompermi tutto il tempo con tornaci. Facci pace o “non sei simpatica senza di lui potete anche non seguirmi.

Vi ricordo che mi avete conosciuta da sola! E mi avete amato ed odiato per quella che sono. Tutte le persone che sono subentrate dopo ve le ho fatte conoscere io e fidatevi che chi mi vuole bene veramente non si mette a parlare di questo qui suo social per prendere followers e diventare famoso, sono cose mie private”.