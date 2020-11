Guendalina Tavassi di solito pubblica stories in cui fa sorridere i follower con le sue battute o sponsorizza collant e beveroni di vario genere, ma ieri è stata costretta a dare una notizia davvero spiacevole. L’ex gieffina con la voce rotta ha rivelato che qualcuno è entrato nel suo iCloud e le ha rubato dei video privati girati insieme al marito.

Guendalina una volta uscita dalla Polizia in lacrime ha chiesto ai fan di non divulgare il suo materiale e di non guardarlo nemmeno, visto che in entrambi i casi si tratta di reato.

“Vi ringrazio per i vostri messaggi. Purtroppo quello che mi è successo è uno schifo perché può succedere a tutti di fare video particolari. Vi ricordo che è un reato anche solo guardare o tenere nel telefono questi video. Se faccio un video sul mio telefono personale. Non penso che nessuno di voi non ha mai fatto cose di questo tipo. – ha continuato Guendalina Tavassi – Voglio dire che sono cose normali! Una li tiene privatamente per sé. Mi vedete sempre sorridente ma adesso sono davvero a terra. Comunque sono una madre e sono una persona. Faccio sempre la pazza, rido e scherzo, ma abbiamo avuto altri esempi di altre persone a cui è successo tutto questo, altre non finite bene. Io per fortuna sono una persona forte ma questa cosa è veramente orribile! A quegli schifosi non so neanche se augurare la morte perché andrebbero via dalla terra senza soffrire”.