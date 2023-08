Guendalina Tavassi: “Io cacciata da Pier Silvio? Come stanno le cose”

Dopo l’addio di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 e il restyling del Grande Fratello, sono usciti moltissimi rumor su personaggi cacciati da Pier Silvio Berlusconi e tutti hanno prontamente smentito. La prima a smontare le fake news è stata Tina Cipollari, poi Gianni Sperti e adesso Guendalina Tavassi. In una diretta Instagram con sua madre, l’ex naufraga ha detto di non essere mai stata cacciata da Pier Silvio.

“Comunque volevo dire un’altra cosa. Tutta la polemica che la gente adesso mi dice ‘ora che la d’Urso non ti chiama più che cavolo farai? Adesso non ti si vedrà mai più in televisione’. Poi sono usciti migliaia di articoli che dicevano ‘Pier Silvio Berlusconi l’ha cacciata’. Ragazzi a me Pier Silvio non mi ha cacciata da nessuna parte”.

La mamma di Guendalina Tavassi ha specificato che Pier Silvio non ha mai preso da nessuna parte la figlia e quindi è impossibile che possa averla cacciata: “Infatti quella volta all’anno che andavi da Barbara d’Urso ci campavi te, la tua famiglia e pure me. Ci portava tutti i soldi pure a noi. Esatto, Pier Silvio non ti ha mai cacciata ma perché non ti ha mai presa da nessuna parte. Per cacciare una persona bisogna prima prenderla“.

Guendalina Tavassi e il sogno di un comeback al Grande Fratello.

Nel novembre del 2021 l’ex gieffina ha dichiarato di voler tornare nella casa del Grande Fratello: “Non capisco perché non mi vogliono. Ho un sogno e spero che si realizzi in futuro. Parlo di ritornare nella casa del Grande Fratello. Ci sono personaggi che l’hanno già fatto due e anche tre volte, quindi perché io non posso?! Allora c’è qualcuno che mi rema contro. Sono una persona perfetta per il GF e lo sanno tutti. Posso risultare antipatica, simpatica, ma non anonima. Invece poi prendono dei comodini, licheni, molluschi che non fanno nulla. Non parlo dei nomi di punta che scelgono all’inizio, ma quelli di contorno. Chi guarda da casa vuole vedere qualcosa“.