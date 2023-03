Guendalina Tavassi è una furia contro il GFVip: “Scandalo! Ragazzi uscite tutti”

La puntata di stasera del GF Vip si è aperta con una bella ramanzina di Alfonso Signorini per Edoardo Tavassi, colpevole di aver scaraventato a terra una stecca da biliardo e aver detto una parolaccia. Da casa sua Guendalina Tavassi è sbottata ed ha difeso suo fratello: “Sì certo mio fratello ha scherzato con la stecca da biliardo. Stava scherzando e ridendo. Ma Edo alzati e vattene, stanno facendo di tutto, vattene via“.

Guendalina Tavassi sbotta: “Scandaloso, follia è uno schifo, ragazzi uscite subito”.

Subito dopo la bacchettata per Tavassi è arrivata la squalifica per Edoardo Donnamaria, reo di aver usato un linguaggio scurrile con Antonella Fiordelisi. Questa decisione del GF ha mandato su tutte le furie Guendalina, che si è augurata un’uscita di massa dalla casa del GF Vip. La Tavassi si è scagliata contro la produzione gridando allo scandalo.

“Io non ho parole! Adesso Donnamaria dovrebbe dire tutto quello che pensa e che vorrebbe dire. Ma che schifo che sta succedendo. Che schifo ragazzi, che schifezza. Follia, follia è folle è follia quello che state facendo a questi ragazzi. Per una volta sto anche dalla parte di Antonella. Perché è vomitevole è uno schifo ed è anche uno scandalo. Sì siete scandalosi, guardate come cavolo fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando ad un reality che è un gioco. Questo è un gioco! Follia, tutti questi mesi lì dentro per essere poi cacciati in quella maniera. Io qui veramente farei di massa tutti fuori dalla casa, tutti fuori di massa, Antonella, Edoardo, tutti. Ragazzi è davvero scandaloso, dovrebbero uscire tutti di gruppo adesso”.

In realtà c’entrano poco o nulla gli autori o la produzione, ‘la nuova linea’ penso sia stata imposta anche a loro. Da qui in avanti certe parole non saranno più tollerate nella casa di Cinecittà e i vipponi che entreranno anche l’anno prossimo dovranno prenderne atto.