Guendalina Tavassi è tornata al centro della cronaca rosa dopo la sua separazione dal marito Umberto D’Aponte, che recentemente ha anche attaccato accusandolo di sfruttare i figli. Ieri sera l’ex gieffina ha pubblicato una foto davvero scioccante, in cui appare con un occhio nero: “Io fortunatamente sono ancora qua“.

Ragazzi qualcuno sa cosa è successo a Guendalina Tavassi? pic.twitter.com/UFPA3Bkr1E — Miss chifo (@miss_chifo) September 12, 2021

La figlia della donna ha aggiunto: “A ridurre mia madre così, che schifo, vergogna, sono senza parole“. Oggi Guendalina Tavassi è tornata a parlare ed ha dichiarato di aver già fatto una querela: “Non posso parlare al momento, sono ancora sconvolta, sto andando dalla polizia a fare la denuncia e devo parlare con il mio avvocato. Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce, querele, non posso dire dove è successo, chi è stato, ma vi ringrazio per avermi chiamata. Mi dispiace ma non posso dire nulla“.

Per adesso non è ancora chiaro cosa sia successo di preciso e chi abbia aggredito l’influencer.

Guendalina Tavassi, i motivi dell addio a Umberto.