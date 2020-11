Guendalina Tavassi la scorsa settimana ha confessato che qualcuno le ha hackerato l’iCloud ed ha anche diffuso alcuni suoi video privati. L’ex gieffina si è subito recato dalla Polizia, ma purtroppo questi filmati rubati sono già finiti su molti siti (anche stranieri).

“Mi è crollato il mondo addosso, ho pensato le cose più brutte. La mia vita è finita, è come se fossi morta. Non sto più bene, mi è stata rubata la mia vita intima. Tutto è iniziato perché una m ia amica mi ha chiamato e mi ha detto ‘non so come dirtelo ma su dei gruppi Whatsapp stanno girando dei tuoi video tuoi particolari’. – ha dichiarato Guendalina Tavassi – Mentre parlavo con lei mi arriva la telefonata di mio marito in lacrime che sapeva già tutto. Erano tutti filmati che facevo e inviavo a mio marito. Non ci vediamo sempre, lui spesso sta a Napoli e invece di andare sui siti, guarda le mie clip. Sono andata subito alla Polizia e ho fatto delle storie dove ho avvisato i follower di aiutarmi. Non sono solo un personaggio, ma una donna, una madre. Su Telegram c’è gente che vende i miei video e dice ‘ho 10 suoi video inviatemi 100€ sulla Postepay’”.