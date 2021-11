La scorsa estate Guendalina Tavassi ha confessato di essere stata aggredita ed ha anche rivelato di essere finita al pronto soccorso con il naso fratturato e un occhio nero. L’ex gieffina si era sempre rifiutata di fare nomi, ma ora sappiamo che il presunto aggressore a cui si riferiva era il suo ex marito Umberto D’Aponte. Adesso è certo, visto che ieri l’influencer ha dichiarato di essere stata nuovamente aggredita “dalla stessa persona” e poco dopo ha fatto anche il nome di D’Aponte.

“Ragazzi vi avverto dal telefono del mio avvocato Leonardo. Il mio purtroppo, essendo stata nuovamente aggredita dalla stessa persona, peraltro all’interno dello studio, è questo. Non so come adesso, al momento avvertire nessuno. Se devo essere distrutta da un mostro voglio che almeno tutti sappiate chi è veramente Umberto D’Aponte”.

“Sono qui a fare chiarezza su una situazione perché mi state mandando dei messaggi. Ovviamente quello che è successo l’avrei fatto restare nelle quattro mura di casa, come si suol dire. Ma siccome dall’altra parte si cerca sempre qualcosa per trovare popolarità, per far crescere follower, per diffamare e spalare me**a su una persona, prendono la palla al balzo e lo fanno.

Io aggressore? Io non ho aggredito assolutamente nessuno. Sono stato chiamato per definire la situazione “bambini” e “divorzio”. Parlavamo di cose nostre, intime e private, che solo io e lei conoscevamo. Mentre parlavamo mi ha attaccato di cose che sono rimasto scioccato. L’avvocato non interveniva.

Ad un certo punto ho visto il suo telefono sulla scrivania e stava registrando tutto. Così gliel’ho spaccato… Ho avuto una reazione istintiva ma è stato più forte di me. Parliamo di cose nostre e tu registri? E’ una cattiveria. Mani addosso, ve lo posso giurare sulla mia vita e quella dei miei figli non l’ho sfiorata con un dito. Le ho semplicemente spaccato il telefono. Tra l’altro me l’ha spaccato lei anche a me. […] Lei è psicopatica e le dico sempre i farsi curare. Si crede un personaggio che non è”.