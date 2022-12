Guendalina protesta per la vittoria di Antonella al televoto: “Bot! È uno scandalo”

Sui social nell’ultima settimana si respirava un’aria non troppo positiva per Antonella Fiordelisi e infatti l’influencer campana in tutti i sondaggi web era in netto svantaggio rispetto ad Oriana Marzoli. Anche per questo siamo rimasti tutti spiazzati ieri nel vedere l’esito del televoto del GF Vip. Anche Guendalina Tavassi ha commentato la vittoria di Antonella e l’ha fatto in maniera molto ‘accesa’. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha pubblicato una serie di storie contro quella che lei e il fratello Edoardo chiamano ‘Vittimella’.

“Ragazzi questo è uno scandalo. Sì, è veramente una cosa scandalosa, io vorrei solo dire ad Antonella che i suoi veri fan sono dei bot. Poraccia è convinta, ma davvero. Io vorrei solo che tutti sapessero che realmente qui fuori tutti quanti schifiamo Vittimella. Questa è la verità e non quella che si è vista lì dentro prima”.

no raga le storie di guendalina tavassi, sto volando altissimo, tutti insieme alla reina #gfvip pic.twitter.com/0vbmS0dXrZ — giuly #1 zone fan (@feIixsafetynet) December 27, 2022

Non è la prima volta che Guendalina attacca Antonella, l’ha già fatto il mese scorso: “Oddio quella lì che parla latino. Non so chi pensi di essere, ma l’intelligenza è una cosa molto lontana a lei. Quella ragazza è di uno spocchioso e arrogante, saccente… E mi dispiace che mio fratello debba stare con quell’arpia“.

Parla anche la madre di Edoardo e Guendalina.

Non solo Guendalina, anche sua mamma Emanuela Fuin ha detto la sua sul trionfo di Antonella come preferita della settimana. La donna ha scritto: “Ma lo scherzo di Alfonso era per loro o per noi? Chiedo per un amico“.

Emanuela ha poi riportato il commento di Signorini sull’esito del televoto: “Il web non sempre esprime la volontà del pubblico”. Seguito dallo screen di un tweet di qualche giorno fa in cui un utente ha scritto: “Abbiamo attivato i bot e stiamo riuscendo a dare più di 40.000 voti ogni 30 minuti. Rassegnatevi a perdere!”