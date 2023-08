Guendalina Canessa su Alessandro Impagnatiello: “La bufala siete voi”

La notizia “Alessandro Impagnatiello evirato in carcere” diffusa nella giornata di ieri da Guendalina Canessa ha fatto molto discutere. L’ex gieffina nel dare la notizia aveva parlato di “fonte interna” facendo presupporre quindi che la fonte fosse qualcuno del carcere o dell’ospedale.

Qualche ora dopo però il garante dei detenuti del Comune di Milano, tal Francesco Maisto, ha dichiarato a mezzo stampa:

Guendalina Canessa è stata così sommersa dalle critiche e oggi, in diretta dalla sua vacanza, ha fatto un’altra storia su Instagram per fare una precisazione.

“Ancora che scrivete della bufala, della bufala! Allora, la storia di Giulia con suo figlio ammazzati dal fidanzato è una storia che mi ha preso l’anima e il cuore, come a tantissimi di voi. Non faccio nomi, mi sono presa la responsabilità, non potevo dirlo nelle storie e l’ho detto. Me lo hanno raccontato a me e io l’ho riportato. Non sono una giornalista, non faccio gossip – anche perché questo non è assolutamente gossip – questo è quello che io so. La verità si saprà mai? No, non si sa mai la verità. Lo si verrà mai a sapere? Lo vedremo. Avete rotto il c***o perché io quello che ho saputo da fonti interne l’ho detto nelle mie storie, punto. La vera bufala siete soltanto voi”.