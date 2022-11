Guendalina attacca Oriana: “Ornana, sembrava quella del Mondo di Patty”

La famiglia Tavassi compatta contro Oriana Marzoli. Dopo Edoardo, anche Guendalina si è scagliata contro la nuova gieffina spagnola. L’ex naufraga in una serie di storie Instagram ha attaccato la Marzoli sfornando anche un nomignolo particolare.

Guendalina (che di cambiamenti se ne intende) si riferisce ad alcune foto di Oriana prima dei ritocchi estetici…

“Può prendere in giro altri, ma non me. A me non mi prende per i fondelli io l’ho capita. Infatti era l’unico nome che avrei fatto se ci fossero state le nomination. Ho solo lei come nome, poi sugli altri sono in crisi. Questa ha fatto 80 reality e ha sempre bisogno di trovare un uomo. Che poi mi ha dato del mostro, ma non sarò un modello, ma non mi sento così brutto. Poi se Micol non fa pace con Antonella è colpa proprio di Oriana che sta nel mezzo a sparlare.

Lei si è smascherata da sola e si è rivelata per quello che è. Avevo già molti dubbi su questa ragazza e ora ho solo certezza. Questa è venuta qui e per avere le clip fa le storielle. Io però l’ho colpita nel punto debole, sul fatto che cerca gli uomini. Infatti è sclerata perché sa bene che ho ragione. Quella se non si mette in perizoma non si gira manco la telecamera”.