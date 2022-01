Soleil Sorge è sempre stata la preferita dei telespettatori del GF Vip, ma qualcosa è cambiato nelle ultime settimane. Basta fare un giro sui social per vedere che i post e i tweet con più like sono quelli di personaggi come Jessica Selassié, Gianmaria Antinolfi o Nathaly Caldonazzo. E adesso che la Sorge è al televoto sembra (dai sondaggi social) che il favorito sarà Kabir Bedi e tra i “fan” dell’attore indiano c’è anche un’amica di Delia Duran, Guenda Goria.

Ieri sera la figlia di Maria Teresa Ruta era insieme ad Alex Belli e proprio in una storia Instagram dell’ex gieffino Guenda Goria ha fatto un appello: “Votate tutti Kabir, così almeno uscirà dal GF Soleil“.

I fan di Soleil contro Alex e Guenda Goria.

La storia di Alex però ha fatto infuriare qualche fan di Soleil: “Paura che Soleil smascheri te caro Alex e la tua Delia? Prima fai una stories in cui non sostieni Davide, ora indirettamente fai la stessa cosa con Soleil. Non ti preoccupare che la tua cara Delia te la rispediamo presto a casa”. “E adesso Guenda Goria cosa vuole esattamente?!”. “Non Alex che nelle sue stories lascia che Guenda Goria faccia un appello per salare Kabir. Salvateci da questo assurdo circo”. “Sei così tanto amico che pubblichi la tua amica che dice che deve uscire Sole, non riesco nemmeno a commentare“.

Belli però ha rimediato subito pubblicando una storia nella quale invita i suoi follower a salvare la sua amica telepatico-artistica: “Cara Guenda la mia scelta è quella di salvare Soleil“.

In ogni caso non credo che siano gli appelli dei vip a smuovere il televoto. La scorsa settimana decine di personaggi più o meno popolari hanno invitato a votare per Giacomo Urtis e Queen Valery e sappiamo tutti com’è andata a finire (purtroppo). E poi dovremmo rilassarci tutti, stiamo parlando di un programma televisivo (trash), non del televoto per Sanremo o l’Eurovision.