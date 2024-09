Guenda Goria: Una Sfida Difficile con il Marito Mirko Gancitano

Guenda Goria, attrice e figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta, ha condiviso le sue esperienze durante un’intervista a “Diva e Donna”. Guenda e il compagno Mirko Gancitano, regista e modello, si sono incontrati nel 2021, innamorandosi rapidamente. Dopo la proposta di matrimonio in diretta TV e il matrimonio del 16 maggio 2024, la coppia ha accolto il loro primo figlio, Noah, lo scorso luglio. Tuttavia, i primi mesi post-parto hanno rivelato delle difficoltà nel loro rapporto.

Guenda ha espresso le sue frustrazioni riguardo al sostegno di Mirko, ammettendo di aver sperato di avere al suo fianco una figura forte e rassicurante, definita “una roccia”. Invece, ha descritto Mirko come un “sassolino”, sottolineando la sua sorpresa per la mancanza di aiuto concreto. Guenda ha rivelato che ha dovuto condividere la stanza con sua suocera, Enza, per ricevere assistenza nella cura di Noah. Racconta che durante i primi tre giorni a casa ha vissuto un momento di grande emotività, afflitta da un crollo ormonale e dalla stanchezza post-gravidanza.

Mirko, presente alla nascita di Noah, ha trovato difficile affrontare la situazione, tanto da sentirsi traumatizzato, e questo ha influito negativamente sulla loro relazione. Guenda ha riconosciuto che, sebbene la nascita di Noah sia stata una gioia per entrambi, ha anche destabilizzato il loro legame, portandoli a vivere un periodo di tensione. Ha assicurato che non si tratta di una crisi seria, ma di una fase difficile comune a molti neo-genitori.

Guenda ha affermato che stanno lavorando per “ricostruire un nuovo rapporto”. Ha riconosciuto che Mirko ha bisogno di attenzioni e che deve far fronte alla sua nuova vita da mamma, dedicando tutte le sue energie a Noah. La coppia è consapevole della necessità di ritrovare un equilibrio, e Guenda spera che presto possano superare questa fase complicata, ritrovando una connessione più solida. La situazione rispecchia le sfide che molti genitori affrontano dopo l’arrivo di un bambino, suggerendo che, sebbene siano in un momento difficile, ci siano possibilità di recupero e miglioramento.