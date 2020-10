Guenda Goria al Grande Fratello Vip ha ammesso quanto trapelato online nel corso di questi ultimi giorni, ovvero che si sta frequentando con Telemaco Dell’Aquila, un uomo più grande di lei di 17 anni (con figli a carico) che è tutt’ora legalmente sposato, anche se a giugno ha fatto una scrittura privata per separarsi.

Telemaco Dell’Aquila non vive più a casa con sua moglie da gennaio, ma a quanto pare lei sarebbe tutt’ora innamorata dato che ha rilasciato recenti interviste al vetriolo in cui chiede a Guenda Goria di “tenere giù le mani dal marito”.

Quando Alfonso Signorini ha raccontato tutto, Maria Teresa Ruta ha confessato di non essere a conoscenza di questa relazione e di non approvarla.

“Sapevo di questa amicizia ma non era una cosa approfondita, io e Guenda non ci vedevamo da marzo. Ho visto Telemaco una volta, anni fa. So chi è. Ha visto Guenda crescere. Mio ex fidanzato? Ma no! L’ho conosciuto ma non ci siamo mai frequentati perché non è un mio tipo d’uomo per niente niente niente. Però non pensavo che lei, rincontrandolo dopo anni anni e anni.. E’ molto più giovane di me ma non so quanti anni abbia. L’ho conosciuto per lavoro”.