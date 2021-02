Guenda Goria ieri sera è rimasta sotto choc come tutti noi quando Alfonso Signorini ha annunciato il nome di Maria Teresa Ruta come eliminata dal pubblico (tutti i sondaggi, infatti, la davano in vantaggio).

Dopo aver superato 21 televoti, il 22esimo per Maria Teresa Ruta è stato fatale ed a due settimane dalla finale è stata costretta ad uscire dalla casa, perdendo contro gli ultimi arrivati Samantha De Grenet e Andrea Zenga.

Guenda, ospite in studio, ha così sbottato:

“Non ho parole, sono arrabbiata nera, perché mamma è stata presa di mira da tutti, sono incavolata nera, non è giusto! E’ stata presa di mira da tutti, dentro la casa e fuori dalla casa. Questa cosa non è giusta perché mia mamma meritava la finale, come la meritano tutti quelli che sono partiti a settembre. E mia mamma in particolare meritava la finale! E vi siete accaniti tutti contro mia mamma, perché era facile accanirsi su di lei perché sorride sempre. Non è giusto. Sono arrabbiata nera. Molto più arrabbiata rispetto alla mia eliminazione, non è giusto!”

Ecco il video:

Maria Teresa Ruta eliminata (a sorpresa) dal Grande Fratello Vip

Ad ogni modo Maria Teresa Ruta è stata una delle colonne portanti di questa edizione del Grande Fratello Vip e la sua eliminazione è stata davvero ingiusta, soprattutto perché eliminata da Samantha De Grenet e Andrea Zenga che, senza offesa per nessuno, ma hanno dato decisamente meno al reality.

Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa è… #GFVIP pic.twitter.com/N9HnbWo0yf — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 12, 2021