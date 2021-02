Maria Teresa Ruta ha ammesso di essersi sentita tradita da Tommaso Zorzi e Stefania Orlando e a farle eco nell’ultima puntata del GF Vip è arrivata anche Guenda Goria. La figlia di Mary T si è detta delusa dai suoi amici, che hanno escluso sua madre nelle ultime due settimane.

Molte fan di Tommaso hanno accusato la pianista di aver incitato gli spettatori del GF Vip contro il loro beniamino. La ragazza ieri sera su Twitter si è difesa dalle accuse ed ha messo i puntini sulle i dicendo che ha un futuro anche senza tv (che però le piace parecchio mi pare).

“La vita è lunga… quando finirà il gioco cosa ci sarà? Io sono certa che potrete ancora seguirmi per molti anni, fin quando avrò la possibilità combatterò per quello in cui credo. Il talento, la gavetta, la professionalità conta. La vera gara è la vita. Questa e’ solo una tappa.

Comunque io non vi incito contro nessuno perché non vivo di questo. Sostenevo mamma come ogni figlia e’ giusto che faccia e sarò felice di riabbracciare i miei amici e verificare la loro presenza nella mia vita. Il tifo lo lascio a voi. Io vivo i rapporti con onestà intellettuale.

Cari amici, quando mi è stato proposto di partecipare al GF ho pensato che sarebbe stata una bella avventura con mamma. Io ho una carriera solida alle spalle e un futuro davanti con o senza la tv o i social perché l’ho costruita negli anni con grande dedizione”.