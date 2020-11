Guenda Goria è stata eliminata durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip in un televoto a 6 che chiedeva al pubblico di votare il proprio concorrente preferito. All’ultimo gradino, con solo il 13% di preferenze, la figlia di Maria Teresa Ruta, che è stata così fatta uscire di casa.

Un’eliminazione a sorpresa (dato che la settimana prima Guenda Goria era fra i preferiti del pubblico) che ha colto alla sprovvista la ragazza, come confessato candidamente fra le pagine del settimanale Chi.

“Sincera? Non mi aspettavo l’eliminazione. In una settimana sono passata da essere tra i favoriti all’eliminazione. Però non sono delusa perché sento che ‘fuori’ la gente mi ha capita e forse mi ama. Il televoto non è la vita, non è nemmeno la stima o l’abbraccio del pubblico reale. E io oggi sento affetto verso di me, mi sento forse compresa”.