Nuova lite nella casa del GF Vip, questa volta tra i protagonisti della catfight c’è anche un concorrente che si è beccato il soprannome di ‘comodino’. Enock Barwuah dopo aver sbroccato contro Tommaso Zorzi e Myriam Catania, ieri sera se l’è presa con Guenda Goria.

Mentre tutti erano a cena la figlia di Maria Teresa Ruta ha tirato in ballo la battuta orrenda fatta da Mario Balotelli: “Sto dicendo che passano delle frasi pesanti come se niente fosse. Io ho trovato quella frase molto pesante. – ha continuato Guenda Goria – Io ho fatto finta di non sentirla…”

Enock si è alzato da tavola ed ha staccato il suo microfono, subito dopo è intervenuta Patrizia De Blanck che ha mandato a quel paese la Goria: “Perché dirlo adesso ad Enorg? Perché devi farlo arrabbiare? Chi se ne f*tte. Lui ha ragione. Cosa c’entra Enorg? Mi fai inca***re, ma vai a fare in c***. Adesso io vado da Enorg“.

Il calciatore poi è tornato in cucina ed ha continuato ad inveire contro la coinquilina: “Smettila proprio, ma chi ca…volo ti credi di essere? Cosa vuoi tirare fuori? Cosa vuoi che ti dica? L’ho detto io per caso? La persona si è scusata o no? Ma stiamo scherzando? Oh, scherzi vero? Ok che è un gioco ma a tutto c’è un limite“.

Se non altro con queste esplosioni Enock ci ricorda che nella casa c’è anche lui.



Enock vs Guenda Goria, i video.

Guenda ha fatto notare le battute infelici fatte da Mario Balotelli… ma Enock non ci sta!!💥#GFVIP pic.twitter.com/t4fFO5Eiz0 — P|T○SF○R○ (@pjtosforo2) October 25, 2020

La cosa che mi spiazza ancor di più oltre tutto lo schifo è che nessuno dice una parola a Guenda mentre tutti vanno verso Enock, a dir poco imbarazzante. #gfvip pic.twitter.com/nrtDkcVotF — ALLORA SEI UNA PARACULA. (@werjew1) October 26, 2020