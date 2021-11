Guenda Goria è molto amica di Alex Belli e Delia Duran, e il suo compagno Mirko Gancitano è il bff del gieffino. Per questo motivo Giada Di Miceli nella sua trasmissione Non succederà più ha chiesto alla figlia di Amedeo Goria cosa pensa del legame che Alex sta instaurando con Soleil Sorge. La ragazza ha parlato di un’intesa evidente, ma non è sembrata troppo preoccupata.

“Con Mirko abbiamo fatto amicizia mentre lui si trovata a Sharm El Sheikh per lavoro. Lui è il migliore amico di Alex Belli. Infatti non ci perdiamo una puntata del Grande Fratello Vip. E’ una complicità strategica. Alex e Soleil giocano, complice anche il tempo da trascorrere all’interno della casa. Credo che ne potremmo vedere delle belle. La complicità tra loro è evidente. Tra Soleil e Alex l’intesa è destinata a crescere soprattutto se non ci sono interferenze esterne”.

Guenda sul rapporto tra Soleil e Alex. Ma in che senso ne potremmo vedere delle belle? 🤭 Guenda ma tu non eri così amica pure della moglie di Belli? 🧐 #gfvip pic.twitter.com/51ZQEZFq2q — Francesca 💋 (@sonoingenua_) October 31, 2021

Guenda Goria critica Alex e pensa a Delia.

Se fino a qualche giorno fa Guenda Goria era tranquilla, ieri sera ha pubblicato una storia in cui ha bacchettato Alex Belli. L’ex gieffina ha dichiarato che quello che sta facendo l’attore al GF Vip darebbe fastidio ad ogni donna e fa soffrire Delia (che intanto ha già scritto al marito).

“Molti di voi mi chiedono cosa penso di quello che sta succedendo a GF vip. Sono amica di Alex ma credo che con Delia stia sbagliando. Io la vivo da amica e vedo come fa di tutto per tutelarlo e giustificarlo. Sa che è in un gioco e tante volte ha scelto il silenzio per interferire nel suo percorso. Lei ha a cuore il suo bene e per questo credo che Alex, da uomo, dovrebbe mettere al primo posto la sua serenità. Ci sono immagini che darebbero fastidio a qualsiasi donna e che creano nella moglie sofferenza. Spero che Alex saprà rimodulare i suoi atteggiamenti per non compromettere la serenità di Delia che si sta comportando elegantemente. E se si arrabbierà con Alex avrà la mia approvazione. A volte bisogna aiutare le persone che amiamo a rientrare nei binari”.

A parte la presa di posizione di Guenda Goria, sono quasi certo che a breve vedremo Delia nel giardino del GF Vip. Pronti al revival di Centovetrine?



Aspetta e spera…. Alex non sta facendo nulla per rimodulare i suoi atteggiamenti anzi non vuole proprio. Vedremo con il tempo ma per me lui è troppo preso da Soleil e lo notiamo tutti. Sarà un attore ma in questo caso l’interesse è più che evidente. L’unica cosa vera. #gfvip pic.twitter.com/1igjfpJj6i — Francesca 💋 (@sonoingenua_) November 2, 2021