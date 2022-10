Guenda Goria attacca Elenoire Ferruzzi: “Cattiveria e ignoranza”

Elenoire Ferruzzi, Wilma Goich, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà in questi giorni hanno continuato ad attaccare Nikita e la performer ha addirittura parlato di ‘iella’ e ‘malocchio’. Parole forti che non sono piaciute affatto a Guenda Goria. L’ex gieffina oggi pomeriggio ha condannato le esternazioni della Ferruzzi, che secondo lei sono frutto di cattiveria e ignoranza.

Guenda Goria contro Elenoire Ferruzzi: “Quello che è successo è molto grave”.

Guenda ha ricordato come in alcuni casi certe espressioni possano portare a conseguenze terribili ed ha citato il caso di Mia Martini: “Nessuno porta sfortuna. Questa è la peggiore delle etichette, il peggior pregiudizio frutto di cattiveria e ignoranza. Csone che hanno perso la vita per questo motivo. Perché sono state allontanate dalla società per questa diceria. Penso al grande talento di Mia Martini. Penso alla santa inquisizione che bruciava le ‘streghe’. Quindi non mi piace chi insinua queste stupidaggini nell’inconscio delle altre persone. Per me ciò che è accaduto è molto grave“.

In realtà non è la prima volta che al GF Vip si parla di malocchio, iella e sfortuna. Fin dalla prima edizione ci sono stati casi di gieffini che hanno tirato in ballo queste idiozie. La prima volta è stata probabilmente quella di Mariana Rodriguez, accusata di avere intorno energie negative, che due vippone volevano neutralizzare con del sale grosso.

Elenoire e gli attacchi a Nikita

Ieri sera la Ferruzzi ha preso di mira Nikita mentre parlava con Giaele, Daniele, Edoardo e Antonella: “Non la sopporto perché mi infastidisce, lei fa di tutto per dare fastidio agli altri. Lo fa di proposito, questa cosa non sono l’unica ad averla notata ed è chiara. […] Tesoro hai visto Daniele che si è bruciato, perché quella porta iella. […] Metti la mano sotto l’acqua fredda, comunque è quella, questo amore è il malocchio di quella lì“. Edoardo Donnamaria però ha preso le distanze: “Fa di tutto per dare fastidio? Con me no, io non ho notato questa cosa di cui mi parli”.