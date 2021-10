Guenda Goria ospite a Casa Chi ha letteralmente distrutto Vera Miales ed il suo teatrino proposto al Grande Fratello Vip, fra gravidanze isteriche e abiti da sposa. Uno show mal visto anche dalla stessa Manila Nazzaro.

La figlia di Amedeo Goria ha poi svelato di non aver mai sentito Vera Miales in queste settimane.

“Vera Miales per giorni non ha detto niente, non ha mai smentito, fino al Grande Fratello Vip. Da quando è iniziato il reality, lei non ci ha contattato e non ha sentito nemmeno l’entourage di mio padre. Io sono la persona più vicina a lui e cerco di fare sempre i suoi interessi. Mi sarebbe piaciuto che lei si coordinasse con me anche perché se lo ama dovrebbe avere sensibilità nei confronti della famiglia che già ha, specie se ha una figlia che ha già fatto un’esperienza come la sua.

Quando si gioca con una gravidanza che non è stata smentita da tre settimane c’è una spettacolarizzazione e questa cosa mi ha fatto passare momenti non semplici. […] Sapevo che non era incinta e l’abito da sposa usato per la puntata è una cosa che non mi è piaciuta. Mi dissocio da ciò che ho visto”.