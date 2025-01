GUE’ “Tropico del Capricorno”: Scopri il Nuovo Album, la Tracklist e gli Ospiti Speciali

Il 10 gennaio uscirà “Tropico del Capricorno”, il nuovo album di Gué, che rappresenta un’importante milestone nella carriera del rapper milanese. Con questo decimo progetto discografico, Gué raccoglie vent’anni di esperienza, offrendo 15 tracce che mescolano le radici del rap con influenze moderne e omaggi alla musica italiana. L’album si distingue per un viaggio ricco di citazioni letterarie, cinematografiche e musicali, arricchito da collaborazioni con artisti speciali. Tra i brani di spicco, il singolo “Oh mamma mia”, in collaborazione con Rose Villain, presenta un campionamento della canzone “Che soddisfazione” di Pino Daniele, mentre “Meravigliosa” contiene un campione di “Acqua e sapone” degli Stadio.

Le produzioni dell’album sono gestite da Sixpm e Chef P, ex Pietrino dei 2nd Roof, con ulteriori contributi di Big Fish nella traccia “Meravigliosa”, Bassi Maestro in “Nei tuoi skinny” e il producer americano Harry Fraud in “Pain Is Love”. La tracklist include titoli come “Vibe”, “Da 0 a 100” (feat. Shiva), “Akrapovič” (feat. Artie 5ive), “Gazelle” (feat. Ele A) e “Non lo so” (feat. chiello), mostrando una varietà di collaborazioni con artisti come Ghali, Tony Effe, Ernia e Tormento.

Inoltre, Gué ha già programmato eventi dal vivo nei palazzetti, che oltre a presentare il nuovo album celebreranno anche il decimo anniversario di “Vero”, un album particolarmente amato dai fan. I concerti si terranno il 3 maggio a Milano presso l’Unipol Forum, l’8 maggio a Napoli al Palapartenope e il 10 maggio a Roma al Palazzo dello Sport.

I biglietti per gli eventi possono essere acquistati tramite Ticketmaster e Ticketone. L’uscita di “Tropico del Capricorno” si prospetta quindi come un momento significativo, non solo per Gué e la sua carriera, ma anche per i suoi fan, che potranno godere di nuove produzioni e celebrare un passato glorioso nel panorama musicale rap italiano. I dettagli relativi ai biglietti e ulteriori informazioni possono essere trovati sul profilo Instagram ufficiale dell’artista.