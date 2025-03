GUE’ presenta il video di “Meravigliosa” con Gaetano Curreri

Gué continua a far parlare di sé con “Meravigliosa”, uno dei brani emblematici del suo ultimo album “Tropico del Capricorno”. Ha recentemente rilasciato un videoclip di grande impatto, diretto da Fabrizio Conte, che rende omaggio al film “Il Domani non Muore Mai”, 18° capitolo della saga di James Bond. Nel video, Gué interpreta un moderno James Bond, mentre Gaetano Curreri, frontman degli Stadio e autore del famoso sample “Acqua e Sapone”, interpreta il supercattivo Elliot Carver. Il video è realizzato con la tecnica innovativa del virtual set, combinando scenografie reali con proiezioni 3D dettagliate, dando vita a inseguimenti spettacolari e atmosfere tipiche dei film di spionaggio.

Inoltre, Gué ha programmato un tour ricco di date per il 2025. Gli eventi inizieranno il 30 giugno a Collegno (TO) durante il Flowers Festival, per proseguire a Perugia, Piazzola Sul Brenta, Gallipoli, Legnano, Genova, Majano, Riccione, Cinquale e Catania. Il tour include anche concerti nei palazzetti, con una data già sold out a Milano il 3 maggio e nuove date annunciate per maggio a Napoli e Roma, oltre a un secondo concerto a Milano il 15 maggio.

Per acquistare i biglietti del tour, è possibile visitare Ticketmaster e Ticketone. Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e attività di Gué, gli appassionati possono seguirlo sui social, in particolare su Instagram.