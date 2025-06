Gué Pequeno vs Fedez: Rivelazioni Scoppiettanti a Belve!

Francesca Fagnani si distingue dalle altre conduttrici per il suo approccio diretto, ponendo domande genuine ai vip nel programma Belve. Questa autenticità è chiave nel successo del format, evitando promozioni forzate o interviste confezionate. Nella puntata di stasera sarà presente Gué Pequeno, che non ha esitato a commentare il suo conflittuale rapporto con Fedez.

Gué ha affermato di non gradire il collega, spiegando che i loro approcci al successo e alla notorietà sono completamente diversi. Secondo il rapper, Fedez cerca costantemente attenzione, approfittando di situazioni gossip per far parlare di sé, un comportamento che Gué disapprova. Ha sottolineato di basare il proprio successo sul duro lavoro, piuttosto che su relazioni personali o giochi mediatici.

Negli ultimi cinque anni, Gué ha frequentemente criticato Fedez, anche dopo la collaborazione in "Mille", definendo il periodo sterile per il rap e insinuando comportamenti discutibili del collega. Sebbene rispetti il suo matrimonio, ha suggerito che Fedez imita stylisti di fama mondiale per mantenere visibilità.

Infine, Gué ha condiviso l’opinione di Selvaggia Lucarelli durante un dissidio tra Fedez e Tony Effe, confermando ulteriormente il suo atteggiamento critico verso il rapper.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it