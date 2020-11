Se in USA sono le faide tra popparole ad appassionare di più il pubblico, in Italia il mondo pop non concede molto spazio al gossip ed è infarcito di buonismo. Da noi a regalare più soddisfazioni in fatto di catfight sono i rapper, due anni fa Ghali e Gue Pequeno hanno preso in giro l’ultimo disco di Fedez, ma lo scorso giugno sono stati i primi due ad essere protagonisti di un botta e risposta.

Gué Pequeno intervistato da un giornalista del Rolling Stone ha dichiarato: “Un artista vestito da confetto può andare bene per una sfilata ma non ha grande credibilità di strada. Vedere un rapper che va in giro vestito da donna con la borsetta mi fa ridere, che poi almeno fosse gay. Sono cose assurde“.

Ieri intervistato da Matteo Cruccu per Il Corriere, il rapper ha spiegato meglio le sue parole, che all’epoca scatenarono una grossa polemica.

“Ecco perché non sono omofobo… Il politically correct è un’ossessione dittatoriale. Era una questione estetica e culturale, non legata alle scelte LGBT. Semplicemente, non andrei in giro vestito di fucsia, con un pennacchio in testa. Perché si potrebbe pensare che, non avendo niente da dire, vestendomi in modo assurdo potrei far parlare di me. Se con Mahmood vado d’accordo? Sono stato tra i primi a parlare di lui: è pop urbano più che hip hop, ha voce pazzesca e stile unico. Ci vorrebbe un’artista donna così”.

Quindi Gaga dovrebbe far pensare che non ha nulla da dire solo perché usa spesso look stravaganti? Gué diciamo che hai detto una sciocchezza e andiamo avanti.

Mahmood ad agosto ha difeso Gué Pequeno proprio in merito alla polemica nata sulle parole su Ghali.

“Gué Pequenoha parlato di diversi artisti (scrisse sui social alcune frasi come ‘Vedere un rapper che va in giro vestito da donna con la borsetta mi fa ridere’, ndr), ha espresso solo un suo punto di vista”.

