Guè Pequeno hater di una famosa popstar: “Odio tutto quello che fa”

A differenza dei cantanti pop, i rapper di solito non si fanno troppi problemi a criticare i loro colleghi e Guè Pequeno è la prova. Qualche giorno fa il 41enne durante un podcast con Il Masseo ha massacrato Billie Eilish e con un certo orgoglio si è anche dichiarato hater della popstar.

“Poi c’è Billie Eilish, di cui io sono un grandissimo…hater! Che ti devo dire è la verità. Non puoi capire quanto sono suo hater. Odio tutto quello che fa. Soprattutto questa scemenza che ha fatto, cioè la cuffing season, cioè l’inizio della stagione fredda in cui si ha solo voglia di stare sotto le coperte. Ma perché? Lei e il fidanzato, che poi lui è un… comunque si sono presentati insieme su un red carpet, entrambi indossando un pigiama di seta identico Gucci, avvolti in una grossa coperta di Gucci. Ma dimmi te che str***ata che è questa. L’hanno fatto per questa cuffing season. A meno che non li abbia pagati Gucci non lo so. Però il gesto è una cosa da str**zi”.

Lei sempre bellissima e l’idea del pigiama e della coperta è geniale😍😍😍#BillieEilish pic.twitter.com/hdxP01QU2e — Ale🧢 (@cappellinobluu) November 6, 2022

Parole meno dure invece per Selena Gomez: “A me invece piace Selena Gomez, ma proprio fisicamente. Io ho pianto che lei si era tolta dai social e non potevo più guardare le sue cose, però adesso credo che sia tornata“.

Guè pequeno contro Fedez e Achille Lauro.

Non solo artisti stranieri, Guè Pequeno ha più volte lanciato shade anche a colleghi italiani e il suo bersaglio preferito sembra essere Fedez: “Questo è un momento sterile per il rap. Vedo molti che barano. C’è chi fa beneficenza per vendere un disco oppure chi va a Sanremo nove volte di fila e si bacia in bocca per sopperire alla musica di me… che fa. – ha dichiarato un anno fa Guè – Se mi riferisco a Fedez e Achille Lauro? La scuola è quella fedeziana, ma i casi sono molti di più. In Italia molti fanno parlare di sé mettendo il becco in cose che non conoscono. Anche in politica… Ci sono un sacco di influencer, altri che si atteggiano a delinquenti senza esserlo, ma non vedo in giro rapper bravi. Marra e Caparezza, anche se non è il mio mondo, sono eccezioni“.