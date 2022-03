Lulù Selassié nel bene e nel male sa come attirare le attenzioni e dopo aver conquistato la stima di Cardi B e di Andrea Pucci (che l’ha imitata nel programma di Michelle Hunziker), oggi è stata la volta di Guè Pequeno.

Andrea Pucci imita Lulù Selassié in tv: il suo commento https://t.co/6n1CogA0tT #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 24, 2022

Il rapper l’ha infatti inquadrata durante una festa trap organizzata dal GF commentando “senza mai partecipare ad una edizione“.

Il video in questione pubblicato da Guè Pequeno è senza audio, ma nel video originale si vede chiaramente tutto il gruppo di ragazze ballare e cantare sulle note di Scooteroni, un suo singolo in coppia con Marracash. Da qua la battuta “senza mai partecipare ad una edizione“, dato che non sarebbe la prima volta che al GFVip passano un suo pezzo.

Gué Pequeno che posta una story inquadrando Lulù che canta durante la festa trap di ieri ✈#gfvip #fairylu pic.twitter.com/XzgnR54wFe — Rainbow ~ BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 6, 2022

Ad attirare le attenzioni del rapper è stata però Lulù che, come direbbe Cardi B, è la vera star dello show.

Ecco la performance di ieri di Lulù e le altre sul pezzo “Scooteroni” di Gué Pequeno (di cui lui ha postato un estratto nella story su Instagram)#gfvip #fairylu pic.twitter.com/2ShafC4Wcs — Rainbow ~ BL 🧚‍♀️ (@rainbow20202020) March 6, 2022

A questo punto manca solo l’approvazione di Dua Lipa!