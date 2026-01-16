13.5 C
Roma
venerdì – 16 Gennaio 2026
Musica

GUÈ in vetta classifica album

Da stranotizie
GUÈ in vetta classifica album

Il nuovo album “FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY” di GUÈ & COOKIN SOUL debutta alla numero uno della classifica album Top Of The Music di questa settimana. Guè raggiunge la sua nona numero uno come solista, dopo aver occupato la vetta in passato con album come “Vero”, “Santeria” con Marracash, “Gentleman”, “Sinatra”, “Mr. Fini”, “Guesus”, “Madreperla” e “Tropico del Capricorno”.

L’album “TRAUMA” di TONY BOY, che era alla numero uno la scorsa settimana, scende alla seconda posizione. Tra le nuove entrate, si segnala “PREDESTINATO” di TONY COLOMBO alla quarta posizione e “SCRIVIMI QUANDO ARRIVI (PUNTO)” di EROCADDEO alla dodicesima.

Anche nella classifica dei singoli c’è una nuova numero uno, con “END OF BEGINNING” di DJO che sale in vetta dalla terza posizione della scorsa settimana. “FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY” di GUÈ & COOKIN SOUL debutta anche alla numero uno nella classifica dei dischi fisici più venduti, che comprende CD, vinili e musicassette.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Leggi animali in Europa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.