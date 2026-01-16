GUÈ in vetta classifica album

Il nuovo album “FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY” di GUÈ & COOKIN SOUL debutta alla numero uno della classifica album Top Of The Music di questa settimana. Guè raggiunge la sua nona numero uno come solista, dopo aver occupato la vetta in passato con album come “Vero”, “Santeria” con Marracash, “Gentleman”, “Sinatra”, “Mr. Fini”, “Guesus”, “Madreperla” e “Tropico del Capricorno”.
L’album “TRAUMA” di TONY BOY, che era alla numero uno la scorsa settimana, scende alla seconda posizione. Tra le nuove entrate, si segnala “PREDESTINATO” di TONY COLOMBO alla quarta posizione e “SCRIVIMI QUANDO ARRIVI (PUNTO)” di EROCADDEO alla dodicesima.
Anche nella classifica dei singoli c’è una nuova numero uno, con “END OF BEGINNING” di DJO che sale in vetta dalla terza posizione della scorsa settimana. “FASTLIFE 5 : AUDIO LUXURY” di GUÈ & COOKIN SOUL debutta anche alla numero uno nella classifica dei dischi fisici più venduti, che comprende CD, vinili e musicassette.
