GUE’ festeggia il decennale di ‘Vero’: nuova edizione rimasterizzata e arricchita in arrivo

A dieci anni dall’uscita, l’album “Vero” di Guè torna in una nuova versione intitolata VERO – 10 ANNI DOPO, un’edizione celebrativa che rende omaggio a uno dei capitoli iconici della sua carriera. Rimasterizzato, l’album sarà disponibile in doppio LP e doppio CD, con contenuti esclusivi per collezionisti e appassionati. Guè definisce “Vero” come il suo disco meno venduto, ma molti lo considerano il più bello. È il suo terzo album solista, pubblicato dopo il successo di “Bravo Ragazzo” e in un periodo di assestamento nel rap italiano.

“Vero” rappresenta il suo primo numero uno in classifica da solista, in un contesto competitivo. L’artista si trovava in uno stato d’animo particolare e approcciò il progetto con l’affermazione “faccio finta di non essere in Italia”, realizzando un album senza collaborazioni eccetto pochi featured artist. Contiene pezzi significativi e riflette un periodo della sua vita e del mercato musicale. Il tour, che partirà con set dedicati a quest’album, contribuirà a celebrare il suo decennale.

Tra le novità della nuova edizione, si segnala un live inedito registrato all’Alcatraz di Milano e fotografie riadattate a colori. La tracklist originale è ampliata con il brano “Tuta di Felpa”. L’uscita non rappresenta solo nostalgia, ma conferma la longevità di un disco che continua a influenzare il presente.

Il tour di Guè si svolgerà in vari festival e palazzetti nel 2025, con date a Collegno, Perugia, Roma e Milano. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto online.