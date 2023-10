Guè e OnlyFans: "Quanto ho speso? Ho dovuto scollegare la carta di credito…"

Guè e i soldi spesi su OnlyFans. Migliaia di euro spesi in un mese, come dice il rapper al podcast ‘Growing Up Italian’. L’artista risponde alle domande dei conduttori e illustra la sua esperienza da utente della piattaforma. “Tante ragazze dicono non mostro nulla su OnlyFans… Ma se offri soldi con i messaggi diretti… Ora, OnlyFans è peggio delle scommesse: ho dovuto scollegare la carta di credito. Il mio commercialista mi ha chiamato dicendo ‘sei vittima di una frode sul web’… Gli ho detto che non c’era un frode, ero io che pagavo alle 4 del mattino…”, rivela. “I conduttori chiedono quando abbia speso? “Molto, migliaia di euro.. Più di 10mila euro? Meno, in un mese… Ma più di 5mila euro… E’ la truffa del futuro… Se hai soldi e sei da solo, ubriaco alle 5 del mattino, è come scommettere…”.