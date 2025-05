Guè critica il nuovo programma di Amadeus: “Una monnezza”

Guè Pequeno, ospite di Gianluca Gazzoli al podcast Passa Dal BSMT, ha criticato Elio del collettivo Elio e Le Storie Tese, esprimendo anche una frecciatina ad Amadeus. Riferendosi alle critiche di Elio sull’uso dell’autotune al Festival di Sanremo, Guè ha detto: “Non riesco a capire i cantanti che criticano l’autotune e il rap. Tra questi c’è Elio, giudice di un programma che è una monnezza. Deve stare zitto”. Questo programma, intitolato Like A Star, vedrà Elio in giuria con Rosa Chemical e Serena Brancale.

Guè ha espresso la sua indignazione per il fatto che artisti che hanno avuto successo e venduto dischi si permettano di criticare il rap. Ha sottolineato: “Non si dice, quanto meno documentati. Siamo l’unico paese in cui la gente non sa niente di rap/hip hop. I musicisti e addetti ai lavori con 50 anni non sanno nulla di hip hop. Il problema è che i trapper vendono dischi e loro no, siamo alle solite”.

L’astio tra Guè ed Elio non è nuovo; risale al 2012 quando Elio aveva criticato il singolo P.E.S. dei Club Dogo, definendo un verso come “un messaggio che fa schifo”. Guè, infastidito, rispose su Twitter: “Elio stai zitto, giusto con la piuma in testa in tele puoi stare. Non vendi più, nessuno ti fila, hai abbuffato il ca**o rosicone. Suca”. Questo scambio di battute evidenzia la frattura tra generazioni musicali e stili differenti nella scena musicale italiana.