Guè attacca Fedez a Belve: polemiche e confessioni shock

Guè Pequeno, rapper milanese classe 1978, ha parlato della sua controversa relazione con Fedez durante un’intervista a “Belve” con Francesca Fagnani. Guè ha lanciato pesanti accuse, affermando che Fedez si accorda con i media per diffondere notizie sul suo conto e ha rivelato di aver fatto uso di droghe.

Descrivendosi come una persona attratta dall’oscurità, Guè ha detto di essere stato deluso da amici e colleghi e ha espresso la sua antipatia per Fedez. Anche se ha riconosciuto il suo ruolo nel far emergere Fedez nella scena rap, ha specificato che i due non si sono mai veramente apprezzati. “Fedez fa gossip e pubblicità, cose che non mi appartengono”, ha aggiunto. Ha criticato il suo approccio, sostenendo che non gli piace chi si mette costantemente al centro dell’attenzione per attirare il gossip.

In merito a droghe e malavita, Guè ha detto di conoscere molti artisti che consumano sostanze in modo eccessivo e ha raccontato della sua esperienza personale, avvertendo degli effetti distruttivi di tali abitudini. Ha anche rivelato di aver speso oltre 5.000 euro su piattaforme di contenuti per adulti, paragonandole a giochi d’azzardo.

Nonostante le sue esperienze, Guè ha dichiarato di non voler consigliare a nessuno di seguire quella strada e ha concluso dicendo di non considerarsi una persona che fa polemica per il suo lavoro.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it