GUE’ annuncia un tour nei palazzetti e un nuovo album nel 2025 [Info e Biglietti]

Gué ha annunciato le prime date del suo tour dal vivo del 2025, che si svolgerà nei palazzetti italiani. Insieme a lui, saliranno sul palco due importanti artisti del rap italiano: Artie 5ive e Rasty Kilo, che avranno i loro set in apertura e parteciperanno anche al concerto principale. Artie 5ive, milanese classe 2000, ha recentemente collaborato con Gué nel brano “Milano Testarossa”, che ha ottenuto il certificato d’oro. Rasty Kilo, romano classe 1988, è un veterano del rap con cui Gué ha già lavorato in brani di successo come “Bull Terrier” e “Italian Hustler”. L’annuncio del tour è avvenuto attraverso un trailer sui social di Gué, suscitando entusiasmo tra i fan.

Il 2025 si prospetta un anno significativo per Gué, che parteciperà anche al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston si esibirà insieme a Shablo, Tormento e Joshua in un’esibizione molto attesa. Inoltre, il nuovo anno segnerà l’uscita del decimo album di Gué, un importante traguardo nella sua carriera musicale.

Il tour del 2025 avrà anche un significato particolare perché celebrerà i dieci anni dalla pubblicazione di “Vero”, un album considerato un classico del rap italiano. Durante i concerti, non mancherà un omaggio a questo capolavoro, insieme ai più grandi successi della sua carriera. Il mix di nostalgia e innovazione musicale promette di offrire ai fan un’esperienza memorabile.

Le date del tour sono le seguenti: il 3 maggio al Unipol Forum di Milano, l’8 maggio al Palapartenope di Napoli e il 10 maggio al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti possono essere acquistati su Ticketmaster e Ticketone. Con palazzetti pieni, ospiti di alto livello e un percorso musicale che abbraccia passato e futuro, il tour di Gué si preannuncia come uno degli eventi più attesi del 2025 per gli appassionati di rap italiano.