GUE’ Annuncia le Date del “Vibe Summer Tour” [Info e Biglietti]

Gué annuncia una serie di nuovi concerti in tutta Italia, dopo il successo della sua partecipazione al Festival di Sanremo con Shablo, Joshua e Tormento con il brano “Con La Mia Parola”, e il sold out del suo tour nei palazzetti, che ha portato all’aggiunta di una seconda data a Milano. Questi eventi estivi si svolgeranno in vari festival e arene all’aperto e celebreranno la sua carriera, compreso l’ultimo album “Tropico del Capricorno”, uscito a gennaio.

In attesa dei concerti, è disponibile il nuovo video di Gué per il brano “VIBE”, uno dei più apprezzati dell’ultimo album. Il video, diretto da Gianmarco Boscariol e Davide Piras, è stato girato interamente con un iPhone, presentando uno stile di cinematografia street.

Le date dei concerti estivi includono: il 30 giugno 2025 a Collegno (TO) per il Flowers Festival, il 5 luglio a Perugia per Umbria Che Spacca, l’11 luglio a Piazzola Sul Brenta (PD) per Piazzola Live Festival, il 13 luglio a Gallipoli (LE) per Sottosopra Fest, il 19 luglio a Genova per Altraonda Festival, il 26 luglio a Majano (UD) per Majano Festival, il 2 agosto a Riccione (RN) per Versus Festival, il 10 agosto a Cinquale (MS) per Vibes Summer Festival e il 29 agosto a Catania per Wave Summer Music.

Il tour nei palazzetti ha già visto il sold out il 3 maggio a Milano e prevede un’altra data il 15 maggio. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone.