Gucher al Treviso: un centrocampista di esperienza in D

Il Treviso FBC ha ufficializzato l’acquisizione del centrocampista austriaco Robert Gucher, nato nel 1991 e svincolato dopo l’ultima stagione con la Lucchese in Serie C. Gucher porta con sé una vasta esperienza, avendo giocato in Serie A, B e C, oltre che nella Bundesliga austriaca, e avendo rappresentato l’Austria a vari livelli giovanili.

Il direttore sportivo Pierfrancesco Strano ha evidenziato che Gucher rappresenta un importante innesto per la squadra, grazie alla sua esperienza e qualità tecnica. Il centrocampista, descritto come un giocatore equilibrato e tatticamente intelligente, sarà un faro per i giovani del Treviso, sia in campo che nello spogliatoio.

Originario di Graz, Gucher ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del TuS Paldau e del LAZ Weiz prima di unirsi al Grazer AK nel 2005. Dopo aver debuttato in Serie B con il Frosinone, ha proseguito la sua carriera al Genoa, dove ha conquistato il Campionato Primavera, e ha poi accumulato esperienze in Italia con club come Vicenza, Pisa e Pordenone, fino ad approdare alla Lucchese.

In termini di statistiche, Gucher ha collezionato 24 presenze in Serie A, 169 in Serie B e 178 in Serie C, con un notevole contributo in termini di gol e assist. A livello giovanile, ha rappresentato l’Austria dall’Under-16 all’Under-20, prendendo parte anche ai Mondiali e agli Europei di categoria, e ha ricevuto una convocazione in Nazionale maggiore nel 2015.

Con questo ingaggio, il Treviso FBC si prepara a sfruttare l’esperienza e la leadership di Gucher nella sua prima stagione in Serie D.