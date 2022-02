Continua l’ingresso di marchi famosi nel mondo dei metaversi: questa volta è il turno di una marchio italiano della moda, Gucci. La maison ha infatti acquistato un appezzamento di terreno su The Sandbox al fine di creare un’esperienza virtuale interattiva in grado di attrarre e conquistare la Generazione Z. La strategia del marchio italiano si estende anche all’utilizzo di uno dei sistemi di messaggistica più diffusi tra i giovani, Discord, attraverso il quale era stato anticipato agli inizi di febbraio proprio l’ingresso nel popolare metaverso costruito sulla blockchain di Ethereum. Gucci non è nuova all’esplorazione delle potenzialità del digitale: in occasione del centenario dalla sua fondazione il marchio ha lanciato nel maggio 2021 Gucci Garden in collaborazione con la piattaforma di gioco Roblox, consentendo a 42 milioni di utenti di acquistare oggetti da collezione. Nell’agosto del 2021 la versione digitale della borsa Dionysus è stata venduta per 350.000 Robux (la moneta digitale dl gioco Roblox), ovvero $ 4.115.