Gucci accende il suo albero di Natale a Milano, sui social scatta la polemica

L’installazione si chiama The Gift of Love e rappresenta una piramide di pacchi regalo dalla forma bombata, la stessa scelta dalla griffe per le sue vetrine natalizie

È stato acceso ieri, lunedì 4 dicembre 2023, dal sindaco Giuseppe Sala, l’albero di Natale firmato Gucci nella Galleria Vittorio Emanuele II di MIlano. Al suo fianco Margherita Buy, il presidente di Gucci Jean-Francois Palus e Anna Dello Russo.

Si tratta di un albero non tradizioanle, fatto di pacchi regalo dalla forma bombata, la stessa scelta dalla griffe per le sue vetrine natalizie. Dopo anni di sponsorizzazione di Swarovski, l’installazione è stata dunque affidata alla maison di moda del gruppo francese Kering (lo stesso di Yves Saint Laurent, Balenciaga e Bottega Veneta). Il risultato però non piace a molti e sui social sono molti i commenti negativi. “E’ una delle cose più cafone e di cattivo gusto che si potessero immaginare”, si legge in un post su X. “Fa veramente pena”, si legge in un altro messaggio. E ancora: “Orrore e raccapriccio”. Ma c’è anche chi (pochi) ne esalta l’originalità, sottolineando come qualcosa di nuovo ci volesse, per qualcun altro è bello.

“Bello il deposito bagagli di Linate direttamente in Galleria”, si legge in un commento postato sotto il video consiviso dal comune di Milano.

L’azienda di gioielli austriaca ha sempre proposto una versione più classica dell’albero di Natale, a cui si erano ormai abituati i milanesi. Per molti il punto è prorpio che non rappresenta il Natale tradizionale.