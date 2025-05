Guasto ferroviario: ritardi oltre 60 minuti tra Milano e Bologna

Un guasto sulla linea dell’Alta Velocità Milano-Bologna ha causato gravi ritardi, superando i 60 minuti, su tutta la rete ferroviaria del Nord Italia. L’incidente, avvenuto a Melegnano, ha coinvolto un treno Italo in avaria, e i problemi hanno iniziato a manifestarsi dalle 14:45, provocando rallentamenti generalizzati.

Tra i viaggiatori colpiti ci sono anche politici, come Matteo Renzi, ex premier e leader di Italia Viva, che ha utilizzato i social per criticare il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Renzi ha condiviso un’immagine del monitor del suo treno in ritardo e ha commentato sarcasticamente sulla situazione dei trasporti in Italia.

Il servizio ferroviario ha continuato a subire ripercussioni, con attese che alla sera delle 18:45 avevano raggiunto una media di 60 minuti e picchi di 130 minuti. Trenitalia ha comunicato che i treni Alta Velocità diretti a Bologna stanno seguendo percorsi alternativi tra Melegnano e Piacenza, comportando ulteriori ritardi fino a un’ora.

Una lista di convogli con ritardi significativi è stata pubblicata dagli operatori. Tra i treni coinvolti ci sono collegamenti da Torino, Napoli e Roma verso Milano e altre destinazioni, evidenziando l’ampio impatto delle problematiche sulla circolazione ferroviaria.

