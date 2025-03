Guasti sulla linea Roma-Napoli: treni fermi e ritardi fino a 90 minuti vicino Prenestina

Nuovi problemi interessano la rete ferroviaria italiana, in particolare sulla linea dell’Alta Velocità Roma-Napoli, a causa di un guasto tecnico. Le Ferrovie hanno reso noto che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio, ma nel frattempo si registrano notevoli ritardi, con possibilità di accumuli fino a 90 minuti. I problemi sono iniziati all’alba del lunedì 31 marzo 2025, creando disagi per pendolari e viaggiatori. I treni dell’Alta Velocità possono essere deviati su linee convenzionali, ma ciò comporta un incremento del tempo di percorrenza.

Trenitalia ha comunicato che i treni più colpiti da ritardi superiori a 60 minuti includono il FR 9612 da Battipaglia a Torino e il FR 9304 da Napoli a Torino. Per i passeggeri diretti a Fiumicino Aeroporto, ci sono alternative disponibili grazie all’assistenza clienti di Trenitalia. Inoltre, variazioni e limitazioni di percorso sono state segnalate; ad esempio, il treno FR 9501 da Roma a Napoli è stato deviato via Formia e non ferma presso Napoli Afragola.

I passeggeri diretti a Napoli Afragola possono utilizzare altri treni utili forniti da Trenitalia. Per coloro che partono da Roma, diverse opzioni sono state rese disponibili per raggiungere Milano e Bologna. Ulteriori problemi sono emersi su altre linee ferroviarie italiane, compresi ritardi e cancellazioni a causa di guasti tecnici, come quelli registrati sul nodo di Milano e sulla linea Roma-Cassino, dove i ritardi hanno superato le due ore. La situazione rimane critica per i viaggiatori.