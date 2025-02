Guasti Ferroviari a Bologna: Ritardi e Disagi per i Viaggiatori e Guida al Rimborso

Una giornata difficile per i viaggiatori ferroviari in Italia, con ritardi significativi su diverse linee. Sabato 8 febbraio, la circolazione è stata rallentata nella tratta Bologna-Firenze a causa di un guasto alla linea dell’Alta Velocità nella stazione di Bologna Centrale. I treni hanno subito ritardi fino a 110 minuti, con la stazione sotterranea dei treni AV chiusa e i convogli che fermano solo a Bologna Centrale Superficie.

Trenitalia ha comunicato che a partire dalle 13 la circolazione è tornata regolare. Anche la linea Roma-Napoli ha vissuto momenti di difficoltà, con una sospensione temporanea della circolazione dovuta all’investimento di una persona nei pressi della stazione di Campoleone. Questa interruzione ha causato ritardi fino a 90 minuti, ma il servizio è ripreso poco dopo le 10.

In caso di ritardi, i viaggiatori possono richiedere il rimborso parziale del biglietto. Dall’1 gennaio 2025, per i treni Regionali è previsto un rimborso automatico del 25% per i biglietti acquistati con carta di credito. Per i treni di Alta Velocità, un ritardo di 30-59 minuti garantisce un bonus del 25% utilizzabile entro 12 mesi; per ritardi da 60 a 119 minuti, il rimborso è del 25%, e del 50% se superiori a 120 minuti. È possibile ricevere il rimborso in contanti o come bonus per l’acquisto di un nuovo biglietto. Italo, invece, offre un indennizzo automatico sotto forma di voucher.